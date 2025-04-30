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الجمهورية: المشكلة في عجز الحكومة عن ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل

30
APRIL
2025
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

توقفت مصادر سياسية عند موقف «حزب الله» الذي عبّر عنه أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أخيراً، ووجّه فيه انتقاداً إلى الدولة لموقفها من اعتداءات إسرائيل المستمرة على لبنان، والذي اعتبره غير كافٍ للضغط على العدو وردعه. ووجّه دعوة ملحّة إلى الدولة تطالبها بانتهاج سلوك أشدّ صرامة، تجنّباً للأسوأ.

 

وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»، إنّ هذا الموقف المعلن يعبّر عنه «الحزب» في شكل أوضح في أقنية اتصاله مع أركان الحكم. وهو يشترط في أي حال أن تتوقف إسرائيل عن ممارسة اعتداءاتها، وأن تنسحب من المناطق التي تحتلها، كشرط لا بدّ منه لإطلاق الحوار المنتظر في شأن السلاح.

 

إلّا أنّ المشكلة التي تعترض الجانب اللبناني في هذا الشأن تكمن في عجز الحكومة عن ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل، وفي عدم استجابة الولايات المتحدة لمطالبها. فحتى الآن، ما زالت واشنطن تلتزم دعم الموقف الإسرائيلي، في ملف الحرب مع لبنان. وهذا الأمر يجب أن يدرك اللبنانيون حيثياته وأن يتوافقوا عند طريقة مقاربته، لئلا يتسبب بوقوع أزمة داخلية.

الجمهورية
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