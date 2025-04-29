تدابير سير لمناسبة إقامة سباق بيروت ماراتون

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صـــدر عــن المديريـّة العـــامـّة لقـوى الأمـن الداخـلـي ـــ شعبـة العـلاقـات العامّة

مـا يلـي:

تنظّم “جمعية بيروت ماراثون”، يوم الخميس في 1-5-2025 سباقها السّنوي ” OMTماراثون بيروت 2025″، (42.195 كلم)، بمشاركة 16000 عدّاءة وعدّاء على المسار التالي:

الإنطلاق من واجهة بيروت البحريّة، باتجاه “زيتونة باي” – كورنيش الواجهة البحريّة، باتجاه منتجع “سان جورج” – المنارة – “الحمّام العسكري” – مدينة ملاهي بيروت، والالتفاف ثم العودة على المسلك الآخر وصولًا إلى فندق فينيسيا – فوق نفق فينيسيا (بعكس اتّجاه السير) – تقاطع كاراغولا، يميناً باتّجاه بنك عودة، فبلديّة بيروت – الصيفي – تقاطع الجميّزة – شارع الجميّزة – شارع مار مخايل، باتّجاه كورنيش النّهر – جسر الفيات – جسر الواطي، ثم يسارًا (من تحت الجسر)، وصولًا إلى مدرسة الأورغواي الرسميّة، باتّجاه فرن الشّبّاك – مركز المعارض “بيال”– جامعة الحكمة والعودة على المسلك الآخر إلى سوق الأحد فتقاطع كورنيش النّهر ثم يمينًا فوق جسر برج حمّود – تقاطع مانو فيسارًا باتّجاه مطرانية الأرمن – الطريق البحريّة، وصولًا إلى ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن (ثكنة ضبيه).

الالتفاف والعودة من امام الثكنة المذكورة على الطريق البحريّة – جسر برج حمّود – مار مخايل – شركة الكهرباء – شارع باستور حتى نهايته، ثم يمينًا فوق الجسر – تقاطع الصيفي يسارًا باتّجاه بلديّة بيروت – تقاطع بنك عودة، ثم يمينًا نحو نقطة الوصول واجهة بيروت البحريّة.

لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تدابير السّير التّالية:

منع وقوف السيّارات على جانبي الطّرقات، على طول مسار السّباق، اعتباراً من السّاعة الواحدة من بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، ومنع مرورها كلّيًّا اعتباراً من السّاعة الخامسة من فجر يوم الخميس، وذلك لحين انتهاء السّباق (قرابة السّاعة 13:00).

تحويل السير الى طرقات فرعية مجاورة على طول مسار السباق.

فتح السير تدريجياً بعد انتهاء كل مرحلة من مراحل السباق ولحين الانتهاء كلياً.

يرجى من المواطنين الكرام تجنّب سلوك الطّرقات المؤدّية إلى مسار الماراتون في خلال فترة إقامته، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وبلافتات السّير حفاظاً على سلامة المتسابقين وتسهيلاً لحركة المرور.