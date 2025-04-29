ينطلق OMT Beirut Sports Festival بنسخته الثالثة مع مشاركة استثنائية خاصّة للأسطورة البرازيلية Roberto Carlos

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ينطلق OMT Beirut Sports Festival، المهرجان الرياضي الأكبر في لبنان، بنسخته الثالثة من 30 نيسان ولغاية 4 أيّار، يوميًا في الفوروم دو بيروت.

يقدّم المهرجان مجموعة من التحدّيات الرياضية، والبطولات المتنوّعة، والعروض المباشرة، والأنشطة الرياضية التي تهدف إلى تعزيز الصحة واللياقة البدنية.

أمّا لعشّاق كرة القدم، فأنتم على موعد مع مشاركة استثنائية خاصّة للأسطورة البرازيلية Roberto Carlos يوم السبت 3 أيّار، حيث سيُشعل حضوره الحماس بين المشاركين ويترك لمسة مميّزة على النسخة الثالثة من OMT Beirut Sports Festival.

انضموا إلى OMT Beirut Sports Festival واستمتعوا بالأجواء الرياضية المشوّقة والحماسية.