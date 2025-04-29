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لبنان يستردّ أخطر عرّابي خلايا "داعش" النائمة

29
APRIL
2025
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الديار: روجيه أبو فاضل-

في إنجاز أمني لافت، تسلمت المباحث المركزية في قوى الأمن الداخلي اللبناني برئاسة العميد روبير رحال، أحد أخطر المطلوبين التابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي، بعد توقيفه داخل الأراضي التركية.

 

وقد جاء توقيفه استنادًا إلى مذكرة دولية صادرة عن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ضمن إطار التعاون الأمني الدولي لمكافحة الإرهاب.


ويُعدّ الموقوف كـ "الصندوق الأسود" للتنظيم، نظراً الى ما يحمله من معلومات بالغة الخطورة عن شبكات وخلايا "داعش" النائمة في لبنان.

 

وتشير المعلومات إلى أن المطلوب كان قد فرّ من لبنان إلى سوريا، ثم انتقل إلى تركيا، حيث رُصدت تحركاته، وأُبلغت السلطات التركية عبر الإنتربول بأهميته ودوره المحوري في تحريك الخلايا الإرهابية.

 

وبعد توقيفه والتحقيق معه، وافقت السلطات التركية على تسليمه إلى لبنان، في عملية استرداد جرت بإشراف مباشر من العميد رحال ومتابعة دقيقة من القاضي الحجار.

 

وبمجرد وصوله إلى بيروت، أُحيل الموقوف إلى أحد الأجهزة الأمنية المختصة، حيث يخضع لتحقيقات مكثفة منذ عدة أيام.

 

مصادر مطلعة وصفت العملية بأنها "ضربة استباقية" نوعية، مؤكدة أن الموقوف يشكل كنزًا استخباراتيًا هامًا، نظراً الى ما يحمله من معطيات حول خلايا التنظيم وخططه لإعادة تفعيل نشاطه في لبنان.

الديار
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