اللواء عبد الله استقبل رئيس جامعة البلمند وقلد رئيس الاتّحاد الرياضي العربي للشّرطة ميدالية قوى الامن

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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله في مكتبه بثكنة المقر العام بعد ظهر اليوم، رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس ورّاق، يرافقه عدد من عمداء الجامعة، في زيارة شدّد فيها الجانبان على “عمق العلاقة المؤسّستية بين جامعة البلمند ومؤسسة قوى الأمن الداخلي”، مؤكِّدين أهمية “البروتوكول الموقَّع بين الطرفين والذي يشكّل إطارًا لتعزيز التعاون الأكاديمي والتقني والتدريبي”.

وفي ختام اللقاء، قدّم الدكتور ورّاق للواء عبدالله كتابا من منشورات الجامعة، يتضمّن صورا وشرحا عن الأماكن الأثرية في مدينة طرابلس.

كما استقبل عبدالله رئيس الاتّحاد الرياضي العربي للشّرطة اللّواء خالد بن حمد العطيّة، في حضور رئيس هيئة الأركان العميد ألفرِد حنّا، (رئيس الفرق الرياضيّة في قوى الأمن)، العميد المتقاعد حسين خشفة (عضو المكتب التنفيذي في الاتّحاد الرّياضي العربي للشّرطة)، والمقدّم خالد ناصر أمين سرّ الفرق الرياضيّة في قوى الأمن الدّاخلي.

وقلّد المدير العام ضيفه ميداليّة قوى الأمن الدّاخلي، تقديرًا لجهوده ودوره المتميّز على رأس الإتّحاد.

بدوره قدّم اللّواء العطيّة للّواء عبدالله درعًا تذكاريًا عربون شكر وتقدير لدعمه اللّامحدود للاتّحاد.