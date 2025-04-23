انخفاض حادّ بالحرارة.. متى تنحسر الرياح الخماسينية؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما بسحب متوسطة ومرتفعة مع نسبة رطوبة مرتفعة وغبار في الأجواء وضباب كثيف، بدءا من المرتفعات المنخفضة، تسوء معه الرؤية وتبقى الأجواء سديمية، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لكن تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة وموحلة أحيانا، وتبقى الرياح ناشطة حيث تصل سرعتها لحدود ال 50 كلم/س.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط برياح خماسينية حارة وجافة ( وليس عاصفة رملية) ، ناشطة ومحملة بالغبار، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة واجواء سديمية عابقة، وتستمر حتى صباح يوم غد الخميس، حيث يتحول الطقس إلى متقلب وماطر أحيانا، بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية، متمركز حاليا غرب تركيا، مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، تؤدي الى طقس متقلب مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15 و 24، طرابلس بين 13 و 23، وزحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

-الأربعاء:

غائم إجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة ، والتي تلامس ال 35درجة على الساحل، وتنخفض بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهر، كما ترتفع نسبة الرطوبة، وتكون الأجواء سديمية عابقة، تنشط الرياح وتشتد أحيانا، حيث تصل سرعتها لحدود ال 80 كلم/س بدءا من بعد الظهر، يرتفع معها موج البحر، وتكون مترافقة بالغبار مما يؤدي إلى سوء الرؤية.

-الخميس:

غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع نسبة رطوبة مرتفعة وغبار في الأجواء وضباب كثيف، بدءا من المرتفعات المنخفضة، تسوء معه الرؤية وتبقى الأجواء سديمية، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لكن تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة وموحلة أحيانا، وتبقى الرياح ناشطة حيث تصل سرعتها لحدود ال 50 كلم/س.

-الجمعة:

غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، والتي تعود لتلامس معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات، وتهطل أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة بخاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية.

-السبت:

غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها، يتكون الضباب على المرتفعات، وتهطل أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة اعتبارا من الظهر.

-الحرارة على الساحل من 17 الى 26 درجة، فوق الجبال من 12 الى 21 درجة، في الداخل من 12 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة تشتد أحيانا، سرعتها بين 30 و 80 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا بسبب الغبار في الأجواء.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 20 و 90 %.

-حال البحر: مائج إلى هائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,58

-ساعة غروب الشمس: 19,15