مع اقتراب العاصفة الرملية.. فوج إطفاء بيروت يعلن عن إجراءات هامة!

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أعلن فوج إطفاء بيروت سلسلة نصائح عبر منصة "إكس" تتعلق بكيفية مواجهة العاصفة الرمليّة المرتقبة طالبا:

- البقاء في الداخل.

- إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام.

- استخدام فلاتر الهواء أو المكيّفات ذات الفلاتر لتنقية الهواء الداخلي.

- ارتداء الكمامات عند الخروج.

- شرب كمّيّات كافية من الماء.

- غسل الوجه والأنف والعينين.جيّداً في حال التعرّض للغبار

- تفادي القيادة وقت اشتداد الغبار.

- تشغيل أضواء السيارة في النهار إذا اضطُررتم للقيادة.

- الاحتفاظ بأدوية الطوارئ وخاصّةً لمرضى الربو أو الحساسيّة في متناول اليد.

- عدم التسبّب بإشعال النيران او استعمال المفرقعات الناريّة".