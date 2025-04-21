لبنان يعلن الحداد الرسمي على وفاة البابا فرنسيس لمدة 3 أيام!

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أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أنه بناءً على صدور بيان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبمناسبة وفاة قداسة الحبر الأعظم فرنسيس البابا، فقد تقرر إعلان الحداد الرسمي في البلاد لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من يوم الأربعاء الواقع في 23 نيسان 2025.

وتُنكس الأعلام فوق المباني الرسمية والبلديات والمؤسسات العامة، كما تتوقف البرامج الاعتيادية في محطات الإذاعة والتلفزيون، بما يتوافق مع هذا الحدث الجلل. كما ستُقام صلاة لراحة نفس قداسته في اليوم نفسه، بتاريخ 2025/4/21، وذلك تكريمًا لمسيرته الروحية والإنسانية.