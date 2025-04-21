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"الحزب": البابا فرنسيس جسّد روح الحوار بين الأديان واللبنانيون مدعوون لاستلهام الحكمة منه

21
APRIL
2025
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بيان صادر عن حزب الله حول وفاة بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس: ‏

يتقدّم حزب الله من دولة الفاتيكان ومن أتباع الكنيسة الكاثوليكية في العالم وعموم المسيحيين، وخاصة إخوتنا ‏المسيحيين في لبنان والسفارة البابوية فيه، بخالص العزاء بوفاة بابا الكنيسة الكاثوليكية، خورخي ماريو ‏بيرغوليو (البابا فرنسيس)، الذي آمن بالسلام ودعا إلى نبذ الحروب، وعمل بإيمانٍ عميق على زرع قيم ‏المحبة والتسامح وبناء الجسور بين الأديان والحضارات والشعوب في سبيل إرساء الحوار والتفاهم والعدالة.‏

لقد جسّد البابا فرنسيس، من خلال مواقفه المُلهمة، روح الحوار بين الأديان، فكانت لقاءاته البارزة مع المراجع ‏الإسلامية في النجف الأشرف والأزهر الشريف محطات أطلقت شعلة المحبة ورسالة الأخوة الإنسانية.‏

إن مواقفه الصريحة الداعية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (حتى اللحظة الأخيرة من حياته)، ‏والتنديد بالمجازر التي يتعرّض لها أهلنا في فلسطين، والمطالبة بتقديم المساعدات الإنسانية، واعترافه الرسمي ‏بدولة فلسطين، ونصرته للقضية الفلسطينية، إضافة إلى وقوفه الدائم إلى جانب لبنان في كل المراحل وإدانته ‏للعدوان الإسرائيلي عليه، تُجسّد صدق دعوته والتزامه بالقيم الإنسانية الرافضة للظلم في أي مكان.‏

إنّ اللبنانيين مدعوون بمختلف طوائفهم وأطيافهم إلى استذكار كلمات البابا فرنسيس الذي وصف لبنان ‏بـ "رسالة لها معنى كبير" والتي تعبّر عن نموذج العيش المشترك والوحدة الوطنية، وأن يستلهموا من روحه ‏الحكمة والقوة لمواجهة التحديات والتصدّي لمحاولات زرع الفتن والانقسامات في بلدنا الحبيب لبنان.‏

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