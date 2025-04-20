رئيس الجمهورية بعد الخلوة مع الراعي: حصر السلاح سننفذه ولكن ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ

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قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد الخلوة مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي عن سلاح "حزب الله" أن "اي موضوع خلافي لا يقارب على الاعلام ووسائل التواصل بل بطريقة التواصل مع المعنيين بطريقة هادئة ومسؤولة. عندي قناعة ان اللبنانيين لا يريدون الحرب ولا يريدون ان يسمعوا بذلك. لذلك فان القوات المسلحة اللبنانية هي الوحيدة المسؤولة عن سيادة لبنان واستقلاله".

وتابع: "فلنعالج الموضوع بروية ومسؤولية، لانه موضوع اساسي للحفاظ على السلم الاهلي، وساتحمله بالتعاون مع الحكومة. اي خلاف في الداخل اللبناني لا يقارب الا بمنطق تصالحي. وحصر السلاح سننفذه ولكن ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ".

وحول خطاب القسم لجهة محاربة الفساد، قال: "اهم معركة في الداخل هي محاربة الفساد ووضع القاضي المناسب في المكان المناسب، وقد انطلق قطار بناء الدولة".