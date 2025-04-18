living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عناوين الصحف ليوم الجمعة 18 نيسان 2025

18
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: قائد الجيش ملتزم الـ 1701
المفاوضات النووية: نتنياهو يسعى للتخريب

 

 

 

 

اللواء: جدولة لاستكمال التعيينات والتشريعات.. وهيكل يتهم الإحتلال بعرقلة مهام الجيش جنوباً
جلسة لإقرار تعديلات الحكومة على السرية المصرفية والإندماج المصرفي.. وعون يردّ قانونين للمجلس النيابي

 

 

 


النهار: ملف جنوب الليطاني: الجيش ينتشر وإسرائيل تعرقل احتواء الاعتراض العراقي ووفد قطري للكهرباء

 

 

 

 

الجمهورية: الحكومة تترك السلاح لرئيس الجمهورية
تحديات متراكمة تواجه الحكومة

 

 

 


الديار: عون يتجاهل الجدول الزمني «وينفّس الاحتقان» حول السلاح
قائد الجيش «يضع النقاط على الحروف».. و«الثنائي» مرتاح
سباق بين الديبلوماسية والمواجهة وجنبلاط يحذّر من الحرب

 

 


البناء: بوتين يستعرض ملفات حرب غزة وسورية مع أمير قطر والنووي مع عراقجي | غزة ترفض الحلول الجزئية وتشترط حلاً شاملاً يضمن إنهاء الحرب والاحتلال | مجلس الوزراء يشيد بالجيش ويستمع لقائده… والأولوية لا تزال جنوب الليطاني

 

 

 

 

?l'orient le jour: « Un président rassembleur » : quel bilan pour les premiers 100 jours du mandat de Joseph Aoun 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: خالد بن سلمان يُسلِّم خامنئي رسالة من خادم الحرمين
وزير الدفاع السعودي زار طهران والتقى بزشكيان وباقري

 

 

 

الأنباء الكويتية: الجيش يؤمّن «جنوب الليطاني» لإخلائه من السلاح غير الشرعي

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout