عناوين الصحف ليوم الخميس 17 نيسان 2025

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الأخبار: أبحاث الدكتورة في الجماعات الخاصة: يضلّل الطلاب؟

حملة إسرائيلية بايدٍ عربية لطرد المقاومة الفلسطينية من لبنان

السعودية تسلّم بيروت لـ "القوات"

"AUB" تضرب من جديد: ممنوع إدانة إسرائيل



النهار: دافعان حرّكا تهديد "حزب الله" بـ"قطع اليد" تميم يتعهّد لعون بتوسيع جوانب الدعم القطري

البناء: روما مقر المفاوضات الأميركية الإيرانية السبت بدلاً من مسقط بوساطة عمانية | واشنطن للبحث عن مخارج لإنعاش التفاوض حول غزة… واستهداف 3 دبابات | عون من قطر يساند الأردن ويتحدّث عن السلاح… وعتب عراقي دفاعاً عن الحشد

اللواء: عون يعود بدعم مالي من قطر ويتصل بالملك عبد الله.. واحتواء الأزمة مع بغداد

اللجان تقر تعديلات قانوني السرية وهيكلة المصارف.. وتأهيل طريق المطار خطوة أمنية وتنموية



الجمهورية: قمة الدوحة تجددد المساعدات للجيش

إدارة لبنانية- قطرية للدفع بالإصلاح



الديار: غموض في مصير لبنان وسط التهديدات «الاسرائيلية» المستمرة

لا عودة خليجية بلا استقرار أمني شامل

مواجهة صامتة على صلاحيات الحاكم



l'orient le jour: Pour les habitants du Liban-Sud, le désarmement du Hezbollah n’est plus tout à fait tabou

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: مئات المتظاهرين في فرنسا احتجاجا على مقتل صحافيين في غزة



الأنباء الكويتية: أمير قطر والرئيس اللبناني يبحثان توطيد التعاون الثنائي