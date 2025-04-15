مارك عون نقيبا لموظفي شركتي ألفا وتاتش.. والأولوية لتعويضات الضمان والمستحقات غير المدفوعة

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انتخب مجلس نقابة موظفي شركتيّ ألفا وتاتش، في اجتماع عقده اليوم، مارك عون نقيبا جديدا. وتوزعت باقي المهام وفق الآتي: نبيل يوسف نائبا للرئيس، مشلين بشراوي، امينة للسر، جهاد شعيب امينا للصندوق، وديع الخوري نائبا لأمين السر، بشير ابو الحسن نائبا لأمين الصندوق.

وتطرق المجلس الى الاجتماع المقرر غدا مع إدارة الشركتين، حيث ستكون تعويضات الضمان المستحقة بندا رئيسيا، الى جانب الحصول على الأجوبة عن المستحقات غير المدفوعة.



وأمل ان يكون الإجتماع على قدر طموح الجميع، مع التأكيد على الإستعداد للقيام بكافة الخطوات الضرورية ووفقا للقانون والدستور لحماية الحقوق كاملة.



كما جرى التواصل مع وزارة الإتصالات لتحديد موعد مع وزير الاتصالات شارل الحاج في اقرب وقت ممكن.