عناوين الصحف ليوم الأحد 13 نيسان 2025

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النهار: اليوم نصف قرن على اشتعال حرب 1975... رئيس الجمهورية للبنانيين: ملاذنا الدولة وحدها





الديار: الرئيس عون في ذكرى 13 نيسان : دفنا الحرب الى الأبد... وسلاحنا هو وحدتنا وجيشنا

الحكومة تستبق المفاوضات مع صندوق النقد بإقرار إصلاح المصارف ورفع السريّة المصرفيّة

الشرق الأوسط السعودية: إيران وأميركا تتجهان نحو إعادة هيكلة المفاوضات النووية

محادثات مسقط «إيجابية» وانتهت بحوار قصير بين عراقجي وويتكوف

الأنباء الكويتية: الذكرى الخمسون للحرب الأهلية تحمل الأمل باستعادة الدولة سيادتها وقرارها دون شريك

الحكومة أقرّت إصلاحات خاصة بإعادة هيكلة المصارف