نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة استنكرت الاعتداء على مستشفى رياق

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دانت نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة، الاعتداء على مستشفى رياق أمس، وقالت في بيان: "بما أن مهنة الطب وخدمة الاستشفاء رسالتان ساميتان هدفهما انساني بحت، وبما أنّنا نسعى دائماً للحفاظ على المستوى الطبي في لبنان، وبما أنّ المستشفى تشكّل صرحا طبيا وملاذاً آمناً للمواطنين والمرضى والموظفين، وبما انه وردنا اتصالات ومعلومات تفيد بأنّه حصل يوم الأمس في تاريخ ١١/٤/٢٠٢٥ اعتداء وحشي وهمجي على مستشفى رياق في البقاع، ما يشكل تعديا صارخا على القيم الانسانية وعلى حقوق والمواثيق الدولية والاعراف التي تضمن حماية المؤسسات الصحية والمستشفيات في أرجاء العالم كافة".

واستنكرت النقابة "التصرفات الهمجية والمتمثلة بالإعتداء على الجسم الطبي والتمريضي والاداري في المستشفى المذكور اعلاه"، مطالبة الجهات الامنية والقضائية المختصة ب"ملاحقة المعتدين المعروفة هويتهم بالاسم وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم على القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات بهم، صوناً للحق والعدالة وحفاظا على الصروح الطبية وعلى حقوق الطاقم الطبي وردع أي اعتداء آخر قد يحدث في المستقبل".

وأكد أنّ "هذا التهجّم الشرس والمخالف للقانون المتمثل بإطلاق النار والقدح والذم وايذاء الموظفين والاطباء ومحاولة قتل احد الموظفين، كلها أفعال تحثنا على المضي قدماً، أكثر من اي وقت مضى، على ضرورة اقرار مشاريع القوانين التي تهدف الى تحقيق حصانة الاطباء وامان المستشفيات وغيرها من المؤسسات الطبية للحد من التعديات عليها".

وذكرت النقابة ب"وجوب إبعاد الصروح الطبية التي توفر الخدمات الصحية في أصعب الظروف التي يمر فيها الوطن عن الممارسات اللاأخلاقية من عنتريات وتبجحات لا تخدم مطلقيها أبداً" .