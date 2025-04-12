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المجلس الاسلامي الشيعي: نأسف للسكوت الوطني والقانوني عن افتراءات تُساق ضدنا

12
APRIL
2025
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أسف المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى للسكوت الوطني والقانوني عن الاباطيل والافتراءات التي تساق ضده، وقال في بيان: "طالعتنا بعض المنظمات المشبوهة بالدعوة الى مؤتمر صحافي يوم الاثنين المقبل تحت شعار "إطلاق عدد من الإخبارات والدعاوى القضائية بوجه المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، على خلفية مخالفات تتّصل بالتخلّي عن واجباته الرقابية والمالية، والإشتراك بجرم تبييض الأموال. كما طالعنا النائب وضاح الصادق بالتشكيك بمصدر الاموال التي صودرت في المطار للمجلس الشيعي ،بأنها اموال مخدرات وبيع اطفال واغتصاب وغير ذلك. 

أضاف: "ان المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الذي تفادى طويلا التوقف امام هذه الاضاليل، هو أطهر وانقى واشرف من كل هذه الشراذم الساقطة، وهؤلاء الذين يرمونه بالافتراءات والاباطيل، وهو يطلب من القضاء اللبناني ملاحقة هؤلاء الذين يهينون طائفة قدمت للبنان خيرة شبابها ودفعت اثمانا باهظة في سبيل الوطن. والمجلس يعي تماما من يحرك هذه الحملة المسعورة عليه ،في ظل مواقفه الوطنية والقومية المشرفة". 

وتابع: "ان المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يأسف للسكوت الوطني والقانوني عن هذه الاباطيل والافتراءات، بما يوحي للرأي العام ان المجلس الذي اسسه سماحة الامام المغيب السيد موسى الصدر ،بات هدفا سهلا للنيل من تاريخه الوطني العريق.فواهم من يعتقد ان الطائفة الشيعية باتت ضعيفة الى حد يسهل النيل من مجلسها الكريم. ان المجلس لن يسكت بعد اليوم عن هذه الحملة المسمومة وهذه الافتراءات والاباطيل واصحابها المعروفين بتاريخهم الاسود،وبكل السبل المتاحة ،بعد ان بلغ السيل الزبى ، وهو لن يكون فريسة على طاولة اللئام ، وان غدا لناظره قريب".

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