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أسرار الصحف ليوم الجمعة 13 نيسان 2025

11
APRIL
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اللواء: اسرار

لغز
تدور «حروب سرية» الكترونية وغيرها على خلفية نشر وبث إشاعات على صورة أكاذيب لإحداث بلبلة في القرى الأمامية، تؤدي الى منع عودة الأهالي


غمز
تعرض احد الوزراء لانتقادات من مشاركين في منتدى كانت له كلمة فيه، على خلفية، تناوله وضعية الخزينة، من خارج السياق.


همس
لا تخفي مصادر على اطلاع ان الموفدة الأميركية، تتابع بصورة يومية مجريات الوضع اللبناني، بعد زيارتها الأخيرة والتصريحات التي أعقبتها.

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يسعى رئيس حزب مناوئ للمقاومة إلى إعادة ترتيب لمّ الشمل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومعهما وزراء مثل طارق متري وغسان سلامة من جهة ومجموعة قوى ونواب وشخصيّات تضمّ حزب القوات ونواب التغيير وإعلاميين ونشطاء كانوا يقدّمون أنفسهم داعمين للعهد والحكومة وانقلبوا اليوم إلى فتح النار عليهما بسبب تمسّك رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيين بأولوية الانسحاب الإسرائيلي على الخطوة الثانية المطلوبة من المقاومة، بعدما نفّذت الخطوة الأولى التي طلبت منها لجهة الانسحاب من جنوب الليطانيّ، بينما تردّد هذه المجموعة الخطاب الإسرائيلي بأن الانسحاب وإعادة الإعمار مشروطان بنزع سلاح المقاومة ويحاول رئيس الحزب لإنجاح مسعاه ضمان دعم السفارة الأميركيّة التي لم تقل شيئاً بعد.

 

كواليس

يعتقد خبراء ماليون أن استجابة بورصة نيويورك أول أمس، لقرار تجميد الرسوم الجمركية بتسجيل تحسن في أسعار الأسهم منح مصداقية لردة فعل البورصة على رفع الرسوم على الصين حيث سجل تراجع بمعدل 5% بينما سجلت الأسهم الصينية تحسناً في أسعارها وسجل الدولار أول تراجع أمام الذهب بنسبة 4% ما يعني أنه ما لم يجد الرئيس دونالد ترامب تسوية ما مع الصين فإن استمرار الحرب التجارية مع الصين سوف يتكفل بـ انهيارات مالية تخرج عن السيطرة إضافة إلى جفاف الأسواق من سلع أساسية وامتناع شركات كثيرة عن الاستثمار في أسواق مضطربة.

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