إنذار بالإخلاء لجبشيت وعيتا الشعب؟

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ذكرت مصادر صحافية أنه تم إخلاء المدرسة الرسمية في بلدة جبشيت، بعد ورود إنذار إلى هواتف عدد من السكان بضرورة الإخلاء.

فيما ذكر أهالي منطقة عليتا الشعب أن هناك حي داخل البلدة أسمه السموقة وهو المقصود بالانذار، ولا علاقة للأمر بجبشيت.

وقد استنفرت فرق الإسعاف في الدفاع المدني في الهيئة الصحية وكشافة الرسالة عناصرها، عقب التهديد.

وكانت وردت معلومات في وقت سابق، أن الجيش تبلغ من “اليونيفيل” بإخلاء بلدة عيتا الشعب، بعد تبلغه من العدو الاسرائيلي نيته قصف البلدة، من دون تحديد الموقع.

وما تزال المعلومات متضاربة حول صحة الإخلاء، وهل طلب ذلك في المنطقتين أو منطقة واحدة.