Le Conseil politique du Courant patriotique libre a tenu sa réunion régulière sous la présidence du député Gebran Bassil, a examiné les questions à l'ordre du jour et a publié la déclaration suivante :

- Face à la lenteur et la tergiversation de la prise de décision, les gens commencent à être découragés. Le gouvernement est appelé à annoncer son plan de monopoliser les armes à l'État et à dévoiler ce qui l'empêche de mettre en œuvre la stratégie de défense conformément à sa déclaration ministérielle. Que la large coalition gouvernementale se décide et nous la soutiendrons.

- Le courant réitère sa demande au gouvernement d'adopter le projet de loi sur la restructuration des banques et de s'engager à rétablir les droits des déposants dans le cadre d'une répartition équitable des pertes.

Le courant soutient également l'adoption de la loi de levée du secret bancaire sans contrôle avec effet rétroactif sans horizon temporel pour démasquer les auteurs de délits financiers non soumis à un terme d’échéance.

- La décision présomptive rendue par le juge Bilal Halawi à l'encontre de l'ancien gouverneur Riad Salameh pour détournement et vol de fonds publics est l'aboutissement logique de l'audit criminel des comptes de la Banque centrale et la preuve de la justesse de la poursuite de Riad Salameh par le président général Michel Aoun et le Courant Patriotique Libre, de sorte que l'audit et l'enquête doivent être complétés et élargis pour divulguer tous les auteurs et les responsables du vol des fonds de la Banque du Liban et de ses déposants.