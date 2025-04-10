عناوين الصحف ليوم الخميس 10 نيسان 2025

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الأخبار: من هم المرشحون لرئاسة بلدية بيروت؟

"فيتو" في واشنطن على التمويل الخليجي: ممنوع مساعدة لبنان

المرفأ بعد المطار تحت إشراف أميركي

أميركا- إسرائيل: عقد الملف الإيراني تتكاثر



الديار: ترامب: البرنامج النووي الايراني قضية اميركية و«اسرائيل» تعترض

الرئيس عون يتعامل بحكمة مع حساسية «السلاح»

الانتخابات البلدية: تحالف مفاجئ في زحلة ولوائح مغلقة ببيروت؟



النهار: نزع السلاح يحرّك التباينات داخل الحكومة إسرائيل تهدد الشويفات والمرفأ "يبدّد" التشكيك

اللواء: آلية قيد التداول حول السلاح.. والإحتلال يوزّع انتهاكاته بين الغارات والإشاعات

سلام في بكركي لمراعاته خصوصية انتخابات بلدية بيروت و«القوات» تلوّح بطرح الثقة بسلامة

البناء: ترامب يعلق الرسوم 90 يوماً: رؤساء دول توسّلوا موافقتي.. بينما الصين تتحدّى | حرب تجارية أميركية صينية… والبورصة تتحسّن بعد التعليق والدولار يتراجع | غموض يلفّ مفاوضات مسقط بين عراقجي وويتكوف… ونتنياهو بسقف مرتفع

الجمهورية: لبنان يترقب مفاوضات "اللدودين"

سلام من بكركي: القرار للدولة



l'orient le jour: Derrière le beau sourire de Morgan…



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: المكسيك والبرازيل تتعهدان تعزيز التعاون في مواجهة سياسات ترمب

الأنباء الكويتية: اقتراح نيابي بضم السلاح غير الشرعي المغطى إيرانياً إلى المحادثات في مسقط

عون يشدد على «تفعيل العلاقات اللبنانية - الكويتية»