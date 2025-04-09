فريد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية: التحقيق في شبهات الفساد في وزارة الصناعة سوف يستمر

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عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني وبحضور النواب الأعضاء ووزير الصناعة السابق جورج بوشيكيان.

بعد الجلسة، صرح النائب البستاني بأن اجتماع اللجنة كان مخصّصاً اليوم للاستماع الى وزير الصناعة السابق جورج بوشيكيان بموضوع شبهات الفساد المثارة في الإعلام، وقد اضاف البستاني ان اللجنة ثمّنت حضور الوزير واستمعت إلى شروحاته وقررت متابعة الموضوع بالتوازي مع التحقيق الذي يقوم به وزير الصناعة الحالي جو عيسى الخوري عبر التفتيش المركزي والقضاء المختص واذا ما ثبت للجنة أي شبهة فسوف تقوم بالإجراءات القانونية من خلال القضاء ، ذلك ان اللجنة بحد ذاتها ليست سلطة قضائية انّما سلطة رقابيّة.

واكّد البستاني ان اللجنة رئيساً واعضاء لا تخضع لأي ضغوطات وتقوم بعملها بما يمليه عليها الواجب.