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منخفض جويّ ليل الاربعاء.. وكيف سيكون طقس الشعانين؟

8
APRIL
2025
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تسيطر على لبنان كتل هوائية دافئة اليوم وتنحسر غدا الاربعاء.

ويصل منخفض جوي ليل الاربعاء يؤدي الى طقس رطب بارد، ويستمر لايام عدّة، تتساقط خلاله الامطار التي تكون متفرقة، بالاضافة الى ثلوج خفيفة على الجبال المتوسطة الارتفاع.
أمّا الطقس ليوم أحد الشعانين، فخريفيّ مع احتمال خفيف لبعض الامطار المحلية، يليه منخفض جوي آخر يوم الاثنين.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء:
- الحرارة تتراوح بين ١٩ و ٣٠ ساحلا وبين ١٣ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : مغبرّ و حارّ، غائم اجمالا بسحب عالية ومتوسطة مع احتمال تساقط امطار رعدية محلية موحلة بعد الظهر وعلى الجبال الشمالية
- الرياح : شرقية تنشط بعد الظهر وسرعتها بين ٢٠ و ٧٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٣٠ و ٦٠٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج (٧٠سم ) وحرارة سطح المياه ٢٠

الاربعاء: غائم جزئياً مع تشكل ضباب وارتفاع الرطوبة يتحول قرابة منتصف الليل الى متقلب والحرارة تنخفض وتتراوح ١٦ و ٢٤ ساحلا وبين ٩ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية تنشط ليلا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الخميس: غائم وبارد مع تساقط امطار متفرقة وثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح ١٢ و ١٦ ساحلا وبين ٤ و ١١ بقاعاً وبين ٦ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.

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