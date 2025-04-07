قائد الجيش بعد استقباله نقيب محرري الصحافة: الأمن في الداخل تحت السيطرة

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زار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه باليرزه، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع في البلاد والمهمات التي يقوم بها الجيش اللبناني على صعيد تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الصادر عن الامم المتحدة كما توطيد الأمن والاستقرار وتعزيزه في سائر أنحاء لبنان.

وقال العماد هيكل: إن الجيش اللبناني ملتزم بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، وقرار وقف إطلاق النار الصادر عن هذا المجلس،وهومنتشر في منطقة جنوب الليطاني ويقوم بمهماته دون إبطاء أو معوقات بالتعاون الكامل مع المجتمع الجنوبي في تلك المنطقة. واضاف: إن إنسحاب العدو الاسرائيلي يجب أن يتم اليوم قبل الغد من المناطق التي يحتلها، لأن هذا الانسحاب يؤدي إلى الاستقرار ويوطد حضور الدولة الفاعل في كل المناطق اللبنانية.

عن الأمن في الداخل قال: إن الأمن في الداخل هو تحت السيطرة بالتنسيق مع سائر الأجهزة الامنية اللبنانية.

وعن التطوع في الجيش أشار إلى أن هذه العمليات تتواصل:"...إنفاذا لقرارات مجلس الوزراء لكي تستقر على ستة آلاف متطوع ".

وعن المساعدات للجيش اللبناني، " لا تزال الدول الصديقة التي توفر الدعم للجيش ، على إلتزامها ونتمنى أن يتوسع هذا الدعم ويتعزز مستقبلا".