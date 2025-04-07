الأنباء الكويتية: أورتاغوس: التفاوض مع بري حول بند تسليم سلاح حزب الله

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الأنباء الكويتية: لم تخرج زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس عن زيارات سلفها في عهد الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن الوسيط الدولي أموس هوكشتاين، فقد دخلت أورتاغوس عمليا الملعب اللبناني من دون أن تتمكن من نقل الجهة اللبنانية المعنية إلى الملعب الأميركي.

وفي معلومات خاصة بـ «الأنباء» أن أورتاغوس أحيلت إلى التفاوض مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري حول بند تسليم سلاح «حزب الله»، إذ يتولى الرئيس بري، بتكليف من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، التفاوض مع شريكه في «الثنائي».

وفي المعلومات أيضا، أن وجهة النظر متطابقة للغاية وبشكل تام بين الرئيسين عون وبري، وأن رئيس المجلس يعمل على إقناع مسؤولي الحزب باعتماد الليونة، الأمر الذي بدأت ملامحه في الظهور تدريجيا.

وفي المعلومات أيضا أن الرئاسة اللبنانية تحرص على منح الوقت الكافي لإنجاز حلول جذرية تتعلق بملف السلاح.

ونقل زوار رئيس الجمهورية توقعه أن تستغرق الأمور فترة تصل الى نحو ثلاثة أشهر مستبعدا حصول حرب كبرى، ما لم تقم إسرائيل بأعمال تطيح بالجهود اللبنانية والدولية.