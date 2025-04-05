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"ولعت" بين مارك ضو ومارسيل غانم!

5
APRIL
2025
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شن النائب مارك ضو، عبر صفحته، هجوماً عنيفاً على الإعلامي مارسيل غانم ومقدم البرامج جو معلوف حيال ما ورد في حلقة : صار الوقت " على الأمتيفي قائلاً :

"جوابا على مارسيل غانم والشخص الآخر في مسرحيتهم الهزلية...
من إصلاحي أكثر؟ المدافع عن رياض سلامة والمصارف. أو نواب خاضوا معارك واوصلوا راعيكم للسجن؟
من فاسد أكثر؟ الذي يدفع له أموال وساعات ورحلات وشاليهات لتشويه سمعة البشر. أو من يتظاهر ويدافع عن المعلمين والمودعين ويجلس مع الناس ببيوتهم وأعمالهم ويعمل لاجلهم؟
من شفاف أكثر؟ من ليس لديه سريه مصرفية ومستعد لكشف حساباته وأملاكه منذ ولادته حتى اليوم ( أنا أتحداكم رسميا وعلى الهواء) أو شخصيتين اعلاميتين عملهم التمثيل العلني على الجمهور لكسب رضى المعلنين؟ وأنا متأكد أن ثرواتهم بمعظمها مما سلب من جنى الناس بالمصارف.

لا حدود للوقاحة لديكم ومهما فعلتم أو قلتم نحن واجهنا من ظنوا أنهم أقوى واعتى منكم وقد انتصرنا لأننا أهل حق وأقرب للناس ووجعهم ولا تظنون ان هناك ما سيردعنا عن محاربة مافيا المصارف والفساد الذي يبرمجون كلامكم."

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