قلق كبير حيال الوضع في لبنان!

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أبلغت مصادر مطلعة على أجواء «حزب الله» إلى «الجمهورية» قولها، «إنّ موقف الحزب من نزع سلاحه عبّر عنه أمينه العام الشيخ نعيم قاسم برفض التخلّي عن هذا السلاح. فنزع السلاح يعني إضعاف لبنان وإلغاء المقاومة واستسلاماً للمشروع الإسرائيلي، وبالتالي فانّ المطالبة بنزع السلاح في حلم لن يتحقق، وأي ضغوط في هذا الاتجاه مصيرها الفشل الكلي والأكيد».

وبحسب المصادر عينها، وفقاً لأجواء الحزب، فإنّ التمادي الإسرائيلي في الاعتداءات والاستفزازات له حدود في نهاية الأمر إن عاجلاً أو آجلاً، و«حزب الله» يقف حالياً خلف الدولة اللبنانية في مسؤوليتها وجهودها لوقف هذه الاعتداءات والاستفزازات، ويتمنى ان تنجح في ذلك. وقالت: «إنّ الحزب على التزامه باتفاق وقف اطلاق النار، فيما إسرائيل تستغل التفلّت من الاتفاق، والرعاية الأميركية المباشرة لها، للمضي في عدوانها على لبنان، والضغط على بيئة الحزب، باستهدافات يومية للقرى الأمامية وللعائدين اليها ومنعهم من إعادة إعمار بلداتهم، اعتقاداً منها انّها ستفرض واقعاً جديداً على الارض ومعادلات جديدة عجزت عن تحقيقها خلال الحرب والمواجهة المباشرة».

وتورد المصادر ما يُقال في أوساط الحزب، وخلاصته: «هناك آلام وأوجاع تحصل، ونحن مستمرون، ولكن قليلاً من الصبر، فهذا الأمر لن يطول، وسيغيّر العدو حساباته وسيصطدم بإخفاقه في تحقيق خياراته الإخضاعية للبنان وللمقاومة وجمهورها».

وفي السياق ذاته، وفي اتصال مع «الجمهورية»، قال سفير عربي رداً على سؤال، بأنّه يشعر بقلق كبير حيال الوضع في لبنان. وأشار السفير الذي تمنّى عدم ذكر اسمه إلى التطورات الأمنية التي تسارعت في الفترة الأخيرة، وقال: «لبنان أمام فرصة لإنقاذه تجلّت في انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل حكومة حدّدت لنفسها برنامجاً إنقاذياً وإصلاحياً يحظى بدعم دولي كامل، وخصوصاً من الأسرة العربية. ولكن ثمة أموراً باتت تبعث على القلق، ولاسيما في الحوادث الأمنية الاخيرة»، (في اشارة إلى الاعتداءات الإسرائيلية التي تصاعدت في الجنوب واستهداف الضاحية اضافة إلى اغتيال مسؤول في حركة «حماس» في صيدا فجر امس). وإذ أكّد السفير عينه انّه لا يعرف مدى التزام «حزب الله» بوقف اطلاق النار، أعرب عن قلقه من مواصلة الضغط على الحزب واستهداف قادته، وفق ما أعلن اكثر من مسؤول إسرائيلي، لمنعه من إعادة ترميم قدراته العسكرية، وكذلك قطع مصادر تمويله ومنعه من استعادة عافيته.

واستطرد قائلاً: «إسرائيل تعتقد انّها أصابت «حزب الله» بضعف كبير، ويبدو انّ هدفها الآني هو ممارسة المزيد من الضغط على الحزب وإبقاؤه في حال استنزاف شديد وطويل الأمد. اعتقد انّ الوضع على جانب كبير من الخطورة، ولذلك نؤكّد دعوتنا للجميع بالالتزام بوقف اطلاق النار، وتوفير الدعم الكامل للدولة اللبنانية لتقوم بواجباتها».