الأنباء الكويتية: زيارة الموفدة الأميركية... والثابت لدى السلطة السياسية اللبنانية

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الأنباء الكويتية: ينتظر لبنان وصول نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس اليوم الجمعة، لتبيان ما بات معلوما عن الموقف الأميركي المؤيد للمطالب الإسرائيلية لجهة نزع سلاح «حزب الله»، والتفاوض المباشر مع لبنان، في ضوء رفض المسؤولين اللبنانيين «الأمر الواقع» بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

ويبقى السؤال المسيطر في الساعات الفاصلة لوصول المبعوثة الأميركية، حول الظروف التي سترافق محادثاتها مع المسؤولين اللبنانيين، سواء كانت حامية «تحت النار» من قبل الجانب الإسرائيلي، أم باردة من منطلق الاكتفاء الإسرائيلي بتوجيه ضربتين إلى «حزب الله» في عمق الضاحية الجنوبية لبيروت.

الثابت ان السلطة السياسية اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ستتمسك بحق لبنان المشروع بالمطالبة بخروج الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي احتلها بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع «حزب الله» في 27 نوفمبر 2024.

وقد حصر رئيس الجمهورية التفاوض حول النقاط الحدودية الـ 13 العالقة من مايو العام 2000، تاريخ انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان بعد احتلال بدأ العام 1978. وساهمت الاتصالات الجارية محليا ودوليا في تبريد الأجواء المتشنجة بعد الغارات على الضاحية الجنوبية، والتهديد بتغيير المعادلات التي سارت عليها الأمور منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل أربعة اشهر.

ونجحت الاتصالات الفرنسية- الأميركية على المستوى الرئاسي في تزخيم الحركة.

وسيسعى المسؤولون اللبنانيون في لقاءاتهم مع المبعوثة أورتاغوس إلى إقناع الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بمضمون الموقف اللبناني الواحد حول تشكيل لجان التفاوض التي تطالب بها إسرائيل ومعها بعض الدول الغربية، وكذلك استئناف اجتماعات لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار المعلق أمرها على نجاح الاتصالات بشأن التفاوض.