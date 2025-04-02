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رياح ناشطة صباحًا وأمطار.. إليكم طقس الأيام المقبلة!

2
APRIL
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة صباحا ، يتكون الضباب على المرتفعات مع هطول أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي متقلب نسبيا حتى نهاية الاسبوع ، بسبب منخفض جوي متمركز جنوب تركيا يدفع بكتل هوائية باردة الى منطقتنا مع درجات حرارة دون معدلاتها لشهر نيسان.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15و 24، طرابلس بين 13 و 23 و زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها ورياح ناشطة أحيانا تصل لحدود 75 كلم/س بخاصة شمال البلاد، يتوقع هطول أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات و اجواء سديمية عابقة ومغبرة خلال النهار، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار .

الخميس:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة صباحا ، يتكون الضباب على المرتفعات مع هطول أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية .

الجمعة:

غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح بخاصة خاصة في المناطق الشمالية مع أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الجبلية اعتبارا من بعد الظهر .

السبت:

غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية والجبلية اعتبارا من الظهر .

-الحرارة على الساحل من 13 الى 22 درجة ، فوق الجبال من 6 الى 13 درجة ، في الداخل من 7 الى 14 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 20 و 45 كم/س تصل لحدود 75 كلم/س شمالا اعتبارا من المساء .

-الانقشاع: سيىء الى متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و 85%.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,25

-ساعة غروب الشمس: 18,59

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