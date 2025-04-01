قوى الامن: تعميم صورة القاصر المفقودة هانزادا ربيع العلي

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

"تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: هانزادا ربيع العلي (مواليد عام 2013، سورية)

التي فُقِدَت بتاريخ 30-3-2025، أثناء وجودها في صيدا مقابل القلعة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر صيدا الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 726920 -07، للإدلاء بما لديهم من معلومات" .