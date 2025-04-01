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لبنان سيكشف حقيقة الصواريخ أمام أورتاغوس

1
APRIL
2025
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تحذّر مصادر لصحيفة الأنباء من البلبلة التي حصلت بعد حادثتي إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، والتي يصار إلى توظيفها لمصلحة إسرائيل وإعطائها المزيد من المبررات لاستمرار عدوانها على لبنان. وتنقل المصادر معلومات أمنية تفيد بأن حزب الله غير مسؤول عن هاتين الحادثتين، وليس هو مَن قام بإطلاق الصواريخ، مستشهدة بموقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في باريس، الذي أكد أن هذا ليس أسلوب "الحزب"، وهو غير مسؤول عنها.

وفي هذا السياق، أفادت معلومات أمنية أن الأجهزة اللبنانية أوقفت 6 أشخاص، بينهم 4 موقوفين سوريين وفلسطينيين، والتحقيقات مستمرة. وتتابع الأجهزة الأمنية على اختلافها وخصوصاً مديريتي الاستخبارات والأمن العام، باهتمام فائق، لتحديد هوية مطلقي الصواريخ على دفعتين، والتوقيفاتُ التي جرت، سواء لدى الجيش أو لدى الأمن العام، تؤكد أن طرف خيطٍ ما قد أمسِك به وهذا الملف سيكون جاهزا أيضا قبل وصول المبعوثة الأميركية، للتأكيد على أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية باتت تضبط مِلفَّ السلاح المتفلت وأصبح قيدَ المعالجةِ الرسمية، وبأنَّ على اسرائيل الانسحابَ من الاراضي اللبنانية المحتلة وعدمَ استخدامِ هذا السلاح ذريعةً بعد اليوم لخرق اتفاق وقف اطلاق النار.

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