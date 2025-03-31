"قناعةٌ إسرائيلية بضرورة العودة إلى الحرب في لبنان"!؟

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، امس الأحد، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تزال ترى أن "العودة إلى القتال في لبنان ضرورية"، في ظل استمرار التوتر على الجبهة الشمالية.

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية الخاصة عن مصدر أمني لم تسمه، أن "الكثيرين في المؤسسة الأمنية يعتقدون أنه ينبغي استئناف العمليات العسكرية في لبنان، خاصة أنهم يؤمنون بأن إطلاق النار من هناك لن يتوقف".

إسرائيل تبحث إنشاء "منطقة عازلة" جنوب الليطاني

وأضاف المصدر أن هناك أصواتاً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تؤيد فكرة إقامة "منطقة عازلة" جنوب نهر الليطاني في الجنوب اللبناني، على غرار تلك التي كانت تحتلها إسرائيل قبل انسحابها عام 2000، مشدداً على ضرورة الرد بحزم على أي هجمات تنطلق من لبنان.

ورغم سريان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، تواصل إسرائيل شن غارات على جنوب لبنان، مستهدفة مواقع زعمت انها تابعة لحزب الله، في حين أن الحزب أعلن مراراً أنه لن يرد على أي هجمات إسرائيلية تستهدف الأراضي اللبنانية.

إسرائيل لم تستكمل انسحابها من جنوب لبنان

وبحسب التقارير، فإن إسرائيل لم تستكمل انسحابها من جنوب لبنان وفقاً للاتفاق الذي كان يفترض أن يُنفذ بحلول 18 شباط الماضي، إذ اكتفت بانسحاب جزئي، مع الإبقاء على وجود عسكري في خمس تلال لبنانية رئيسية، ما أبقى الأوضاع على الحدود في حالة توتر مستمر.

تصعيد جديد.. غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

يأتي هذا في أعقاب تصعيد جديد شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث أُطلقت، يوم الجمعة، صاروخان من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وذلك بعد أيام من إطلاق ثلاثة صواريخ أخرى، في أول حادثة من نوعها منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ.

ورداً على ذلك، شنّت إسرائيل غارة جوية، هي الأولى من نوعها منذ الهدنة، على الضاحية الجنوبية لبيروت، زاعمة أنها استهدفت موقعاً لحزب الله يستخدم لـ"تخزين الطائرات المسيّرة".

في المقابل، نفى حزب الله "أي علاقة" له بإطلاق الصاروخين من جنوب لبنان، فيما طالب أمينه العام نعيم قاسم، السبت، بوضع حد للقصف الإسرائيلي المستمر، محذراً من أن استمرار الاستهداف الإسرائيلي للبنان "لن يبقى دون رد".