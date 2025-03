Bassil en un Suhoor de Ramadán en "Batrouniyat": Oremos por el Líbano y los libaneses han demostrado su resistencia

A + A -

El jefe del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, dijo en un discurso en un Suhoor de Ramadán celebrado en la Asociación Batrouniyat, en presencia de jeques y eventos del norte y Batroun, que "nos reunimos en una de las noches del poder, que tiene muchos significados." Y añadió: "En la noche del poder , oremos por el Líbano, y la coexistencia este año se traduce por el hecho de que el ayuno de los cristianos coincide este año con el de los musulmanes, y el ayuno más importante no es dejar de comer, sino dejar de hacernos el mal y dañarnos los unos a los otros."

Bassil subrayó que "lo más importante es que podamos desarrollar la capacidad de vivir unos con otros". Bassil subrayó que "estamos destinados a vivir juntos y debemos saber vivir esta bendición, que puede convertirse en maldición si nuestra diferencia de religión se transforma en desacuerdo".

Bassil dijo: "La diversidad religiosa y sectaria nos ayuda a adquirir experiencia para entendernos", subrayando que "no hay ningún país en el mundo cuyos hijos estén tan repartidos por el mundo como los libaneses, y tengan éxito en todas las sociedades de las que han formado parte."

Bassil señaló que: "Nuestro Líbano fue golpeado por la mayor crisis económica que un país puede conocer, y se acumularon varias crisis desde el colapso económico y financiero, la “bancarrota” de los bancos y la pérdida de depósitos". Explicó: "A todo esto hay que añadir la crisis del coronavirus, la explosión del puerto, los desplazamientos sirios, la guerra de Israel, que sigue ocupando parte de nuestro territorio, y la tensión en la frontera oriental."

Bassil añadió: "Cae un régimen en Siria, y los refugiados vienen hacia nosotros, y se nombra un nuevo régimen sirio, y más refugiados vienen hacia nosotros".

Dijo: "A pesar de la acumulación de crisis, conseguimos sobrevivir, porque no es fácil que parte de la población libanesa se desplace por todo el Líbano en presencia de diferencias sectarias y no hubo problemas"

Añadió: "Puede que hayamos aprendido de la experiencia de la guerra que vivió el Líbano desde 1975 hasta ahora a no repetirla, pero sigue siendo más importante que no se repita la experiencia de la violencia entre unos y otros desarrollar la capacidad de aceptarse mutuamente y, lo que es más importante, de defenderse mutuamente".

Bassil vio que "nos enfrentamos al reto no sólo de vivir unos con otros, sino de que podamos vivir juntos". Añadió: "Si miramos desde 1990 hasta hoy, vemos que cada uno de los componentes del país se sintió perseguido, excluido y amenazado, y luego esos componentes regresaron y completaron su camino en la construcción del país, y cada vez fuimos capaces de protegernos unos a otros al final". Bassil enfatizó que "los libaneses tienen miedo y todos sienten una crisis existencial, y tranquilizarnos es algo que debemos hacer entre todos

Bassil añadió: "Les recibimos en Batroun en presencia del alcalde y del presidente de la Unión de Municipios para decirles que Batroun ha sido y seguirá siendo un centro para que los habitantes de la ciudad vivan en paz unos con otros, y esta ciudad seguirá siendo un modelo para vivir en el amor". Y añadió: "En la guerra, nos enfrentamos y aguantamos, pero no dejamos que entrara en nuestra ciudad", subrayando que "somos hijos de la paz, y cuando luchamos, nos vemos obligados a hacerlo para defender nuestro país, nuestra independencia y nuestras fronteras, y para vivir libres".