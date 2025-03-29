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قائد الجيش: ملتزمون بتنفيذ القرار 1701 والعائق الوحيد أمام استكمال الانتشار هو وجود العدو في مواقع محتلة داخل الأراضي اللبنانية

29
MARCH
2025
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تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات - صور، حيث التقى الضباط والعسكريين، مؤكدًا أن "عناصر الوحدات المنتشرة، ضباطًا ورتباء وأفرادًا، يؤدون دورًا أساسيًّا لخدمة الوطن والمساهمة في صموده، وأن واجب المؤسسة العسكرية حماية لبنان وأبنائه على اختلاف انتماءاتهم".

وأضاف: "الجيش يبذل جهودًا جبّارة لتنفيذ مهماته في الجنوب، الأمر الذي أكدتْه قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism). نحن ملتزمون تنفيذ القرار ١٧٠١ واتفاق وقف إطلاق النار من دون أي تباطؤ وفق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبناءً على التزام الحكومة اللبنانية، ومستمرون في التعاون والتنسيق وتنفيذ المهمات المشتركة مع اليونيفيل".

أضاف العماد هيكل: "العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الجيش نهائيًّا وتثبيت وقف إطلاق النار هو وجود العدو الإسرائيلي في النقاط والمواقع المحتلة داخل الأراضي اللبنانية، فضلًا عن اعتداءاته المتكررة على لبنان وخروقاته للسيادة الوطنية، وسعيه للبحث عن ذرائع من أجل توسيع أعماله العدائية ضد وطننا".

واعتبر أن عمليات إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة تخدم العدو، لافتًا إلى أن الجيش يُجري التحقيقات اللازمة لكشف الفاعلين، وقد أوقف عددًا من المشتبه فيهم قيد التحقيق. كذلك أكّد مساعي القيادة للوقوف إلى جانب العسكريين وتحسين أوضاعهم من خلال عدة خطوات أبرزها مواصلة دعم الطبابة العسكرية، وختم معايدًا إياهم بمناسبة عيد الفطر السعيد.

بعدها تفقّد قائد الجيش مركز مارون الراس التابع لفوج التدخل الخامس، حيث اطّلع على الوضع العملاني ضمن قطاع مسؤولية الفوج.

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