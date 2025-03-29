غارة الأمس على الضاحية.. ما غايتها؟ الحزب يكشف..

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أكد عضو المجلس السياسي في حزب الله، غالب أبو زينب، في تصريح لقناة الميادين اليوم السبت، أن الاعتداءات الأخيرة على الضاحية الجنوبية تهدف إلى ممارسة ضغط على الدولة اللبنانية، وذلك في مسعى لتليين موقفها تجاه قضايا التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

وكان قد شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي يوم أمس الجمعة، غارة جوية استهدفت منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، في تصعيد جديد للوضع الأمني. و الغارة استهدفت مبنًى سكنياً بعد وقت قليل من تنفيذ 3 غارات تحذيرية على منطقة الحدث. وقد أدت الغارة إلى انهيار المبنى بشكل كامل.





