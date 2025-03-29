"أسلحة وممنوعات"... عملية نوعية للجيش في هذه المنطقة!

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي: أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الدامور – الشوف المدعو (ا.س.ب.) لتعاطيه المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية منها ومبلغًا من المال.

كما أوقفت وحدة من الجيش في بلدة القصر - الهرمل المواطن (ع.ع.) المطلوب لإطلاقه النار باتجاه دورية للجيش، والمواطن (ح.ق.) لقيامه بعمليات تهريب.

كذلك، دهمت وحدة أخرى من الجيش منازل مطلوبين في مدينة زحلة وبلدتَي تربل ورياق - زحلة، وأوقفت المواطنَين (ط.س.) و(م.س.)، إضافة إلى السوري (ن.ن.)، المطلوبين لإطلاقهم النار، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية وأعتدة عسكرية.

وسُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.