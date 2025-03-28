بعد الإنذار الإسرائيلي.. طفلة من مدرسة مجاورة فُقدت وسط حالات الهلع!

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بعد الإنذار الإسرائيلي الذي طال أحد المباني في منطقة الحدث بضاحية بيروت الجنوبية، بالقرب من مدرستي “السان جورج” و“Lycee des Arts”، أفادت معلومات صحافية، أن الطفلة لامار يوسف فاضل فُقدت في أعقاب حالة الهلع التي اجتاحت المنطقة.

وبحسب المعلومات، فإن لامار، هي من تلاميذ مدرسة “Lycee des Arts”، اختفت وسط الفوضى التي سادت المدرسة لحظة إطلاق الإنذار الإسرائيلي، ولم يتمكن أحد من ذويها أو أفراد عائلتها من العثور عليها منذ ذلك الحين، خاصة مع تنفيذ الاستهداف الإسرائيلي لاحقًا.

وتعيش عائلة الطفلة حالة من القلق الشديد، حيث تواصلت مع إدارة المدرسة والأصدقاء في محاولة لمعرفة أي معلومة قد تقود إليها، إلا أن جهود البحث لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.

لذا، تناشد العائلة كل من شاهدها أو لديه أي معلومات عن مكان وجودها التواصل على الرقم 03-737080 للإدلاء بأي تفاصيل قد تساعد في العثور عليها وإعادتها إلى أهلها سالمة.