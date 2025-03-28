بعد قصف الضاحية.. هذا ما أعلنه أدرعي!

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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس وقال:

"جيش الدفاع هاجم بنية تحتية لتخزين طائرات مسيرة تابعة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية. هاجم جيش الدفاع قبل قليل في ضاحية بيروت الجنوبية بنية تحتية لتخزين طائرات مسيرة لحزب الله تتبع للوحدة الجوية فيه (الوحدة 121).

لقد وضع حزب الله هذه البنية التحتية في قلب المدنيين بما يشكل دليلًا آخر على استغلال حزب الله للمدنيين في لبنان كدروع بشرية. لقد نقل جيش الدفاع انذارات اخلاء للسكان قبل الغارة.

تشكل عملية اطلاق القذائف الصاروخية نحو الجليل الاعلى صباح اليوم خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا مباشرًا على مواطني دولة إسرائيل. تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية الحفاظ على الاتفاق.

سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل."