البسام تشن هجوماً لاذعاً على وزير الخارجية!

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كتبت مديرة أخبار قناة الجديد مريم البسام مهاجمةً وزير الخارجية يوسف رجي عبر صفحتها :

" وزير الخارجية يوسف رجّي

معاليك مش فايت بمداهمة للفصائل الانفصالية ،

اذا في موظف فاسد ومهمل ومرتشي

( واكيد يوجد)

فبكل بساطة بتحوّلوا ع التفتيش والقضاء وبلا حركات نمور التمايل والخمير الحمر وشرطة الاخلاق

من بعد عراضة وزير الخارجية وغزوة الضرب بيد من حديد والتهديد بقطع الروؤس واستخدام لغة البلطجة وتدمير اللغة الدبلوماسية

فإن اول من تجب محاسبته هو الوزير نفسه والتهم كثيرة اولها اهانة موظفين رسميين اثناء دوام عملهم،

مش واقف ع حاجز البربارة معاليك".