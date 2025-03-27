عناوين الصحف ليوم الخميس 27 آذار 2025

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الأخبار: ملف الحاكم يفجّر العلاقة بين عون وسلام

لا سماح لرجالات الوصاية الأميركية- السعودية

غزة: التهجير على الطاولة مجددًا



الديار: لودريان: الاولوية لإطفاء النيران الداخلية في لبنان

تشكيك بنيّات الشرع حول ترتيب العلاقة اللبنانية ــ السورية... والسعودية تتدخل



النهار: أورتاغوس عائدة إلى بيروت باتجاهات "حاسمة" نقل مفاجئ للّقاء اللبناني السوري إلى جدة اليوم



الجمهورية: واشنطن وباريس على خط بيروت

لودريان: فرنسا ستعمل لدعم لبنان

اللواء: عون في الأليزيه غداً.. وسحب تعيين حاكم المركزي في جلسة اليوم

سلام يؤكد رفض التطبيع مع إسرائيل.. وجدّة تستضيف الاجتماع اللبناني - السوري

البناء: فضيحة «اتلانتيك سينيال» تهزّ واشنطن وتساؤلات عن أهلية قادة الأمن والوزراء / تظاهرات صاخبة في تل أبيب وصواريخ على بئر السبع.. واليمن يقفل بن غوريون / قآني والحوثي والحيّة للتمسك بالمقاومة في يوم القدس.. وقاسم: لا للتطبيع والاستسلام

l'orient le jour: Aoun en passe de remporter la bataille pour la tête de la BDL

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: «حماس» تعلن مقتل المتحدث باسمها في غارة جوية إسرائيلية

الأنباء الكويتية: استنساخ تجربة 2022 بشأن ترسيم الحدود البحرية بضمّ مدنيين تحت عنوان تقني

عون: الإصلاحات أولوية بالتوازي مع إعادة الإعمار في الجنوب