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اللبنانية الاولى ترأست الاجتماع الاول للجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة

26
MARCH
2025
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عقدت الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي تشكلت بموجب المرسوم 55/2025، اجتماعها الأول في مقرّها في بعبدا، برئاسة اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون وبحضور نائبة الرئيسة السفيرة السيدة سحر بعاصيري سلام والسيدات أعضاء الهيئة.

في مستهل الجلسة، رحبت اللبنانية الأولى بالأعضاء الجدد المعينين حديثًا، متمنيةً لهم التوفيق في مهامهم، كما شكرت اللجان السابقة على الجهود الكبيرة التي بذلتها في خدمة قضايا المرأة وتحقيق العديد من الإنجازات.

أكدت السيدة  الأولى خلال الاجتماع، أن "العمل سيستمر للبناء على التقدم المحقق وتعزيز المكتسبات التي تحققت، مشددةً على الدور المحوري الذي ستلعبه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة باعتبارها الجسم الموحد لكافة الجهود والمبادرات المتعلقة بحقوق المرأة في لبنان. وستكون الهيئة المظلة التي تنسق وتوجه السياسات، وتدعم جميع المبادرات الوطنية لضمان تحقيق التأثير المنشود في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان".

كما شددت على "أهمية تعزيز الدور الاستراتيجي للهيئة في صنع السياسات والتنسيق بين مختلف الجهود المتعلقة بشؤون المرأة، وذلك بالتعاون والتكامل مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية".

بعدها تمّ التذكير بالمهام الموكلة للهيئة الوطنية بموجب القانون 720/1998 واستعراض الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المعتمدة والمشاريع الجاري تنفيذها، وما تمّ تحقيقه على صعيد تعزيز أوضاع المرأة.

بعد ذلك انتخبت الجمعية العامة للهيئة الأعضاء الثمانية للمكتب التنفيذي، وهنّ بالإضافة إلى رئيسة الهيئة ونائبتها : القاضية سمرندا نصّار، السيدة مي مخزومي، السيدة زينه الدكاش، المحامية غادة حمدان، الدكتورة لينا قماطي، السيدة ربى مكارم، المحامية نتالي زعرور، السيدة لميا عسيران.

وفي ختام اللقاء تمّ البحث في اللّجان المختصّة التي سوف يتابع الأعضاء من خلالها العمل على القيام بالمهام المنوطة بالهيئة بهدف تحقيق التقدم في كل ما يتعلق بقضايا المرأة.

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