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الحكومة تضع الحلقة الثانية من التعيينات على نار حامية

26
MARCH
2025
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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

في المشهد الداخلي، بدا أن الحكومة وضعت على نار حامية الحلقة الثانية من التعيينات. فبعد الدفعة الأولى من التعيينات العسكرية والأمنية وإقرار مجلس الوزراء آلية التعيينات الأسبوع الماضي، يفترض أن يبدأ الاختبار العملي لهذه الآلية بمعايير الكفاءة والشفافية والصدقية وعدم اتباع المحاصصة عبر التعيينات المقبلة.

 

ولا يخفى أن المعلومات التي تسرّبت في الساعات الماضية عن بعض التعيينات شابها التباس بين الحديث عن "توافقات" رئاسية أو بت أسماء مسبقة ووجوب الاحتكام إلى آلية التعيينات المقرة في مجلس الوزراء.


وفي هذا السياق، أفادت معلومات أمس أن مجلس الوزراء يتجه إلى تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان في جلسة الخميس من ضمن ثلاثة اسماء رفعها وزير المال ياسين جابر هي، كريم سعيد وإدي الجميّل وجميل باز.

 

ولكن هذه المعلومات تحدثت عن "توافق" بين الرئيسين عون ونبيه بري على اسم كريم سعيد ولقاء جمع بري بوزير المال ياسين جابر للتشاور في الاسماء المرشحة.

 

أما ما تردد عن استبعاد الوزير السابق جهاد أزعور، فتبين أنه لم يكن صحيحاً لأنه سبق لأزعور أن أبلغ المتصلين به بأنه ليس مرشحاً لمنصب حاكم مصرف لبنان، وتالياً فإن اسمه ليس مطروحاً بين المتنافسين على المنصب.

 

وفي الوقت نفسه رفع وزير الإعلام بول مرقص كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء بتعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان.

 

وبحسب الاقتراح، تم ترشيح الإعلامي بسام أبو زيد لرئاسة مجلس الإدارة والمدير العام، وعضوية كل من محمد نمر زكريا مصطفى، شربل جرجس خليل، داني طانيوس حداد، لما صادق الصباح، وسلمان زهير الريِّس.

النهار
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