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متعاقدو الأساسي الرسمي: لإعطاء مهلة أسبوعين!

25
MARCH
2025
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أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (اللجنة الفاعلة)، في بيان، أنه "بعد الاضراب التحذيري يومي الأربعاء والخميس 19 و20 آذار والاعتصام الحاشد للمتعاقدين أمام وزارة التربية، وبعد لقاء وزيرة التربية ريما كرامي وطلبها استمهالها بعض الوقت لتقديم دراسة تعوض إلغاء بدل الانتاجية، وبعد التعبير عن التزامها بكلامها،  ليس أمام الوفد من الرابطة الذي قابلها وحسب، بل من خلال اصدار بيان عن مكتبها الاعلامي تؤكد فيه ذلك، كما تؤكد سماعها صوت المتعاقدين وهي ستعمل لايجاد الحل، عادت الرابطة إلى الهيئة العامة واستطلعت رأي الاساتذة فجاءت نسبة التصويت مؤيدة لإعطاء مهلة معينة".

أضافت: "وعليه، وحرصا من الرابطة على احترام خيار الأساتذة والسير بالمفاوضات بإيجابية طالما تعهدت الوزيرة بايجاد صيغة منصفة، تعلن الرابطة قرارها بالعودة إلى المدارس صباح غد الأربعاء 26 آذار 2025، وتؤكد رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين أن هذه المبادرة الإيجابية من قبل المتعاقدين لإعطاء مهلة أسبوعين لتتمكن الوزيرة من تحضير الملف وعرضه على وزارة المالية والحكومة، لنكون أمام حل منصف، وإلّا فالاحتكام مجدداً للأساتذة لاتخاذ خطوات المواجهة ضد من سيعرقل في الحكومة التوصل إلى صيغة تنصف المتعاقدين. التزمنا الاضراب والاعتصام، بفضل جهودكم واصراركم، واليوم جاءت نسبة التصويت على الاستبيان 83٪  مع إعطاء مهلة. نعلن ذلك مع متابعة سير الملف بناء على خياركم الذي دعمتموه بالقول: في هذين الاسبوعين عطلة عيد ونستطيع الاستمرار بالاضراب لان الخسارة محدودة، ولكن اولاً لا نريد أن نصطنع المواجهة ايام العطلة، وثانياً لأننا نريد ان نلاقي الايجابية بالايجابية وننتظر ونرى ما ستؤول إليه المفاوضات".

وتابعت: "ويصادف غدًا اضراب واعتصام لرابطة المعلمين الملاك، ما سيؤدي الى سجالات في بعض المدارس لأن المدراء ملاك، بعضهم سيتعاون ويفتح لكم وللتلاميذ المدارس،  وبعضهم لن يفعل، فليكن ذلك بالاطر الممكنة، وابلاغهم بان في يومي الاضراب الذي نفذناه، حضروا هم إلى المدارس، كما حضروا بالأمس إلى مدارسهم ونفذوا اضرابهم داخلها، وفي الحالتين لا يحسم من رواتبهم ولا من بدل المثابرة ويقبضون بدل النقل ايضًا.  ونحن لا نطرح ذلك من باب التصويب عليهم، أبدًا، هم زملاء ونحترم خياراتهم، ولكن فليحترموا خيار المتعاقدين الذين هم 80٪ من الكادر التعليمي، ولتفتح المدارس للمتعاقدين كما فتحوها لهم، وليمارسوا حقهم بالتعبير عن موقفهم كما يشاؤون.

وختمت الرابطة بيانها: "مع كل الاحترام والتقدير للزملاء في الملاك الذين يبدون كل تعاون، ونتعامل معهم كشركاء هَم وقضية، ندعو الزملاء المتعاقدين إلى التنظيم معهم لتتمكنوا من التدريس غدًا من دون أي اشكاليات. سنتابع، ونضعكم بكل جديد، فما صنعتموه بالأمس من موقف جبار لن يضيع سدًى".

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