القاضية عون في رسالة الى رئيس الحكومة: تطبيق قانون رفع السرية المصرفية اولوية لا مفر منه لاي اصلاح مالي

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كتبت المدعية العامة السابقة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة "اكس":

‏"رفع السرية المصرفية هي مدخل للاصلاح المالي" نقلا عن دولة الرئيس نواف سلام.

شكرا دولة الرئيس، واخيرا جاء رئيس وزراء يطالب ويقرر الإصلاح المالي، هذا ما حاربت وصارعت من أجله وتعرضت بسببه لكل الهجمات الكاذبة حتى محاولتهم البائسة للتخلص مني في القضاء. تطبيق قانون رفع السرية المصرفية اولوية لا مفر منه لاي اصلاح مالي حقيقي ولاي مقاربة عادلة للازمة النقدية والاقتصادية التي نعاني منها. القانون جيد واذا طبق ينتج عنه في حال وجد قضاء يريد أن يطبق القوانين إدخال معظم رؤساء مجالس ادارة المصارف الى السجن. وانا برأيي إن التعديل يجب ان ينصب على إتخاذ تدابير جذرية في حق المصرف كشخص معنوي يجب ان تصل إلى تصفيته في حال لم يستجب لرفع السرية المصرفية. للاسف هذه كانت أولى مهمات لجنة الرقابة على المصارف التي تعاني حاليا من سبات عميق".