حطموا أجهزة التسجيل وكاميرات المراقبة.. هذا ما حصل في الضنية

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قام مجهولون بسرقة فيلا في بلدة عاصون ـ الضنية، تعود ملكيتها للمدعو م. ج، حيث أقدموا بعد الدخول إليها على سرقة مبلغ مالي وبنادق صيد. وبعد تنفيذهم للعملية، عمد الجناة إلى تحطيم أجهزة التسجيل وكاميرات المراقبة لإخفاء معالم السرقة ومنع التعرف عليهم.

وكان منزل آخر في نفس البلدة قد تعرض قبل فترة للسرقة على أيدي مجهولين، مما دفع الأهالي إلى مناشدة الجهات الأمنية لملاحقة الفاعلين ومعاقبتهم. وفي هذا السياق، باشرت الأجهزة الأمنية التي حضرت إلى مكان الحادث تحقيقاتها لتحديد هوية الجناة وتعقبهم وتوقيفهم، وسط جهود مكثفة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المنطقة.