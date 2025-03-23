الرئيس ميشال عون شارك وباسيل في قداس مار يوسف في حارة حريك: سنبقى نلتقي!

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شارك الرئيس العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في القداس الالهي في كنيسة مار يوسف في حارة حريك الذي ترأسه كاهن الرعية عصام ابراهيم.

ولفت الرئيس العماد ميشال عون في كلمة عقب القداس في خلال الإستقبال في صالون الكنيسة، إلى انها "الذكرى السنوية التي تعيدني ٩٠ عاما إلى الوراء ولي ذكريات في هذه البلدة وانا آسف وأحزن لاني رأيت الدمار فيها اليوم"، وأضاف: "كلما كنا نسمع بالقصف على هذه البلدة كنا نصلي حتى يشفع الله بها وبسكانها". وختم: "نأمل أن تحل وتنفرج قريبا ونتلاقى اكثر".

وكان رئيس بلدية حارة حريك زياد واكد قال في كلمة له: "يطل علينا شفيع بلدتنا حارة حريك وهي في أمس الحاجة إلى من يبلسم جراحاتها بعد العدوان الاسرائيلي عليها ومن أفضل من الرئيس العماد ميشال عون أن يكون مساعدا على بلسمة الجراح وان يكون حضوره مطلوبا في هذه المرحلة من تاريخ لبنان ونطلب من الله ان يكون عونا له لمتابعة الأوضاع في البلاد رغم انتهاء مهماته الرسمية في قيادة البلاد".

وأكد أن حارة حريك ستبقى وفية لكم كما عودتكم على الدوام وستبقى".

هذا وشارك في القداس الإلهي عضو المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمود قماطي وعدد من النواب والوزراء وكوادر من التيار الوطني الحر وهيئة قضاء بعبدا ومنسقها الى جانب حشد من أبناء البلدة