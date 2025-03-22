"قرار نزع السلاح في جنوب الليطاني حُسم"... ياسين جابر: الجيش في موقف حرج

A + A -

أكد وزير المالية، ياسين جابر، في تصريح له لقناة "العربية" اليوم السبت، أن إسرائيل لا تلتزم بالقرار 1701، ما يُضعف موقف الجيش اللبناني ويضعه في موقف حرج.



وقال جابر: "إسرائيل لم تلتزم بالقرار الدولي 1701، وهو الأمر الذي يزيد من الضغط على الجيش اللبناني ويضعه في موقف صعب، في وقت يواصل فيه الجيش اللبناني جهوده لحماية الأرض والمواطنين."



وأضاف جابر أن الحكومة اللبنانية تأمل أن تقوم لجنة المراقبة الدولية، التي تشرف على تنفيذ القرار، بالضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها في جنوب لبنان.







وأوضح أن "قرار نزع السلاح في جنوب الليطاني حُسم".



وفي سياق متصل، أشار جابر إلى أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارًا بتطويع 4500 جندي لتعزيز قدرة الجيش اللبناني على مواجهة التحديات الأمنية المختلفة، وذلك في خطوة تهدف إلى تقوية الجيش وتمكينه من أداء مهامه بكل فعالية.



وشدد وزير المالية على ضرورة أن تُتيح إسرائيل الفرصة للجيش اللبناني للانتشار على كامل الأرض اللبنانية، مؤكدًا أن هذا الانتشار هو خطوة أساسية لضمان أمن واستقرار المنطقة، خصوصًا في الجنوب اللبناني.