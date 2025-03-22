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أسرار الصحف ليوم السبت 22 آذار 2025

22
MARCH
2025
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اللواء

عاد الحديث في الخفاء عن احتمال تأجيل تقني لمدة محدودة للانتخابات البلدية والاختيارية، لحسم نقاط جوهرية عالقة في ما خص الوضع الانتخابي والتحالفات في البلديات الكبرى.

انتعش وضع المحامين والقضاة في ضوء ما يجري من تحقيقات وفتح ملف فساد، وبحيث أصبح حديثهم اليوم يدور حول هذه الملفات.

تتحدث مصادر دبلوماسية عن التزام إسرائيل بعدم الرد المباشر على ضربات اليمن، إنفاذاً لطلب أميركي على هذا الصعيد…

 

نداء الوطن

يقول مصدر دبلوماسي: على الرغم من تسمية الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً لـ”حزب الله”، فإن الدبلوماسيين يعتبرون أن الكلمة الفصل في التعبير عن موقف “الحزب” ليست عنده، بل موزَّعة لدى أكثر من شخصية قيادية في “الحزب”.

يقول مصدر معني بشأن الانتخابات البلدية والاختيارية إنه إذا توافق “الثنائي” على المجالس البلدية في القرى والبلدات الشيعية، فإن الكرة ستكون في ملعب المعارضة الشيعية التي عليها أن تتوحَّد لكسر “أحادية الثنائي”.

تسأل هيئات قضائية: لماذا تُرِك وزير الاقتصاد السابق، الملاحَق قضائياً، يتمادى في ارتكاباته، علماً أنه كان بالإمكان ملاحقته؟ وكم مرتِكباً تتضمَّن الحقبة السابقة؟ وهل ستتم ملاحقتهم على غرار سلام وشقيقه؟

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