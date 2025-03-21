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معدّة للتهريب عبر مرفأ بيروت... ضبط ١١٠٠ كلغ من مادة حشيشة الكيف

21
MARCH
2025
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توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام شبكة بتهريب المخدّرات إلى إحدى الدّول الأوروبيّة داخل مواد غذائيّة.

ونتيجةً للاستقصاءات والتّحريّات التي قام بها المكتب وجمع وتحليل المعلومات، جرى التّأكّد من وصول هذه الشّحنة إلى إحدى الحاويات في مرفأ بيروت.
 
وبعد التّنسيق مع شعبة مكافحة المخدّرات في مديريّة الجمارك العامّة والكشف عليها، تبيّن أنها تحتوي على مادّة حشيشة الكيف مخبّأة داخل علب كرتونية لمواد غذائية، وقد بلغت زِنتها طن و100 كلغ، تمّ ضبطها.

وتمكّن المكتب المذكور من خلال الرّصد والمتابعة، من تحديد صاحب الشّحنة الذي يستعمل بطاقة هويّة مزوّرة، ويُدعى ع. س. (من مواليد عام1984، لبناني)، الذي عُمِّمَ بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه، وتبيّن لاحقًا أنّه غادر الأراضي اللّبنانية إلى سوريا.

ومن خلال عمليّة احترافية، استدرجته عناصر مكتب مكافحة المخدّرات المركزي إلى لبنان، حيث أوقف من قبل الأمن العام اللّبناني في أثناء محاولته الدّخول إلى الأراضي اللّبنانية عند معبر المصنع.

وبعمليّة متزامنة، ألقت عناصر المكتب بمؤازرة من مكتب مكافحة المخدّرات الاقليمي في البقاع القبض على أحد العاملين لدى (ع. س.) في بلدة المرج – البقاع، وهو ح. ع. (مواليد عام 1999، سوري).

كما جرت مداهمة مرآب عائد لـ (ع. س.) في البلدة المذكورة بمؤازرة قوّة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، حيث عُثِرَ على كميّة من المواد الغذائيّة التي جرى استبدالها بكميّة المخدّرات المضبوطة.

وأثبتت التحقيقات تورّط الموقوف الأوّل بعمليّات تهريب سابقة وبتزوير مستندات.

وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وعُمِّمَت بلاغات بحث وتحرٍّ بحق متورّطين آخرين، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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