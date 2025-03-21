شريم: "..اللوحات الإعلانية المنتشرة على الطرقات والتي تُشكر فيها بعض المرجعيات على التعيين خير دليل"!

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كتبت الوزير السابقة غادة شريم عبر منصة إكس وقال: "للتذكير وتعليقا على الالية التي ستعتمد في اختيار موظفي الفئة الاولى : في شهرآب من عام ٢٠٢١ عينت الوزيرة منال عبدالصمد الدكتور توفيق طرابلسي مديرا لتلفزيون لبنان ، وهو كان من الاسماء التي اختارتها لجنة الالية التي شكلت يومها لاختيار رئيس مجلس ادارة ومديرا عاما للتلفزيون ، وقد تألفت من الوزير ملحم رياشي ، الوزيرة عناية عز الذين والرئيسة فاطمة الصايغ …. ولكن النتيجة كانت انه وعلى الرغم من مهنية طرابلسي العالية، لم يستطع اكمال الطريق واستقال بعد اشهر قليلة من تعيينه وتحديدا في شهر ٢ من العام ٢٠٢٢ ."

وأضافت: "وهذا ان دل على شيء فهو ان الالية وحدها لاتكفي للاصلاح الذي من المفروض ان يبدأ بايقاف المحسوبيات والاعتبارات الحزبية والطائفية في المؤسسات ،وهذا شيء لم يظهر للاسف في بعض التعيينات الاخيرة ،واللوحات الاعلانية المنتشرة على الطرقات والتي تُشكر فيها بعض المرجعيات على التعيين خير دليل على ذلك …."