المرصد الأوروبي: الضرائب والرسوم التي أقرت في موازنة 2025 ستزيد من تدهور أوضاع اللبنانيين

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رأى المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان أن "الضرائب والرسوم التي أقرّت في موازنة 2025 التي نشرت في الجريدة الرسمية تشكّل مشكلة حقيقية وستزيد حتماً من تدهور اوضاع الناس. وأشار المرصد الى أن "هذا المسار لا يؤشر الى عملية نهوض يمكن أن تقوم بها الدولة اللبنانية".

ولفت المرصد الى أن "اعادة هيكلة المصارف هي الشرط الاساس من أجل النهوض وهذه العملية لم تتم حتى الساعة والواضح أن ليس هناك اتجاها واضحا لاتمامها"، وأكد المرصد أن "إعادة الهيكلة يجب أن تترافق مع شرط أساس الا وهو اعادة الودائع والا لن تستعاد الثقة القطاع المصرفي وحتما هذا الامر لن يساهم في عملية النهوض".